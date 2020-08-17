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В ЕС поддерживают требования протестующих в Беларуси

ЕС, Понедельник 17 августа 2020 00:26
В ЕС поддерживают требования протестующих в Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Сотни тысяч людей вышли на мирный митинг

В Евросоюзе отреагировали на масштабные протесты в Беларуси в воскресенье. Глава дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает ее граждан, которые выступают против нарушения властями страны прав человека и основных свобод.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что в воскресенье, 16 августа, сотни тысяч белорусов вышли на мирный митинг и потребовали "освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов".

"ЕС поддерживает белорусский народ", - написал Боррель.

Напомним, ЕС согласовал введение санкций по отношению в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.

Совет министров считает, что выборы в республике были сфальсифицированы и не признает их итогов в том виде, в котором их представил ЦИК.

Ранее сообщалось, что ЕС предложит Минску свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования политического кризиса, который сложился в республике после выборов ее президента.

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