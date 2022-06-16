Великобритания передаст Украине более 20 САУ

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и руководителя ОП Андрея Ермака .

Министр обороны Великобритании заявил, что Россия превосходит нашу страну в артиллерийском обстреле в соотношении 20:1 в некоторых районах. Однако союзники начинают предоставлять Украине артиллерию и ракетные системы большой дальности, которые позволят нашим войскам победить.

Он также отметил, что вскоре Украина сможет достичь значительного прогресса на востоке.

Уоллес считает, что страны-союзники предоставляют Украине достаточно оружия, чтобы выиграть войну. Так, Британия закупила и отремонтировала более 20 орудий большой дальности M109 у бельгийской оружейной компании. Теперь она пришлет их Украине.