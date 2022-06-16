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Великобритания передаст Украине более 20 САУ

Фото: украинские артиллеристы (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получит от Великобритании более 20 самоходных артиллерийских установок.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и руководителя ОП Андрея Ермака.

Министр обороны Великобритании заявил, что Россия превосходит нашу страну в артиллерийском обстреле в соотношении 20:1 в некоторых районах. Однако союзники начинают предоставлять Украине артиллерию и ракетные системы большой дальности, которые позволят нашим войскам победить.

Он также отметил, что вскоре Украина сможет достичь значительного прогресса на востоке.

Уоллес считает, что страны-союзники предоставляют Украине достаточно оружия, чтобы выиграть войну. Так, Британия закупила и отремонтировала более 20 орудий большой дальности M109 у бельгийской оружейной компании. Теперь она пришлет их Украине.

Напомним, Франция передаст Украине еще шесть САУ "Цезарь".

До этого западные союзники по итогам встречи в формате "Рамштайн" объявили о поставках новых вооружений для Украины.

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