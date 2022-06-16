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Макрон объявил о поставках Украине еще шести артустановок "Цезарь"

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Киев, Четверг 16 июня 2022 17:55
Макрон объявил о поставках Украине еще шести артустановок "Цезарь" Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Помимо уже доставленных 12 "Цезарей", я принял решение предоставить еще шесть "Цезарей", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Отметим, сегодня проходит совместный визит Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца, итальянского премьера Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса в Киев.

Высокоточная артиллерия

САУ "Цезарь" - это 155-мм самоходная артиллерийская установка производства французской компании Nexter. Стоит на вооружении Франции с 2008 года. На ней имеется автоматическая система подачи снарядов. Максимальная скорострельность - 3 выстрела за 18 секунд или 6-8 выстрелов в минуту в обычном режиме.

Напомним, накануне по итогам встречи в формате "Рамштайн" западные союзники объявили о поставках новых вооружений для Украины.

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