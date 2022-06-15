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В Брюсселе стартовала третья встреча в формате "Рамштайн": что может получить Украина

Новина українською →
Брюссель, Среда 15 июня 2022 17:55
В Брюсселе стартовала третья встреча в формате "Рамштайн": что может получить Украина Фото: в Брюсселе стартовал "Рамштайн-3" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Третья встреча Контактной группы по обороне Украины стартовала в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Участники заседания обсудят дальнейшую военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Twitter.

На заседании присутствуют главы оборонных ведомств из более чем 45 стран, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин и украинский министр обороны Алексей Резников.

Также Украину в Брюсселе представляются заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и представитель военной разведки Вадим Скибицкий.

Что может получить Украина?

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена готовит военную помощь Украине в размере 650 млн долларов. В частности, украинские военные могут получить противокорабельные ракеты Harpoon, спутниковое оборудование, тепловизионную оптику ночного видения. Также часть средств пойдет на обучение.

Кроме того, ожидается, что сегодня Германия объявит о передаче Украине реактивных систем залпового огня Mars II. Речь идет о трех единицах данной техники, это меньше, чем ожидалось.

Напомним, что первая встреча в данном формате прошла в конце апреля на военной базе США "Рамштайн" в Германии.

Следующее заседание по обороне Украины прошло уже 23 мая. На нем присутствовали представители более 40 стран.

Сегодня перед началом заседания глава Пентагона Ллойд Остин призвал не ослаблять поставки оружия Украине.

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