В Брюсселе стартовала третья встреча в формате "Рамштайн": что может получить Украина

Третья встреча Контактной группы по обороне Украины стартовала в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Участники заседания обсудят дальнейшую военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Twitter .

На заседании присутствуют главы оборонных ведомств из более чем 45 стран, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин и украинский министр обороны Алексей Резников.

Также Украину в Брюсселе представляются заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и представитель военной разведки Вадим Скибицкий.

Что может получить Украина?

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена готовит военную помощь Украине в размере 650 млн долларов. В частности, украинские военные могут получить противокорабельные ракеты Harpoon, спутниковое оборудование, тепловизионную оптику ночного видения. Также часть средств пойдет на обучение.

Кроме того, ожидается, что сегодня Германия объявит о передаче Украине реактивных систем залпового огня Mars II. Речь идет о трех единицах данной техники, это меньше, чем ожидалось.