Велика Британія передасть Україні понад 20 САУ

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і керівника ОП Андрія Єрмака .

Міністр оборони Великої Британії заявив, що Росія переважає нашу країну в артилерійському обстрілі у співвідношенні 20:1 в деяких районах. Проте союзники починають надавати Україні артилерію та ракетні системи великої дальності, які дозволять нашим військам перемогти.

Він також зазначив, що незабаром Україна зможе досягти значного прогресу на Сході.

Уоллес вважає, що країни-союзники надають Україні достатньо зброї, щоб виграти війну. Так, Британія закупила та відремонтувала понад 20 гармат великої дальності M109 у бельгійської збройової компанії. Тепер вона надішле їх Україні.