Великобритания может оставить ЕС без выплаты компенсации по Brexit

Речь идет о выплате компенсации в размере более 50 млрд долларов

Европейский союз (ЕС) может остаться без компенсации от Великобритании за свой выход из союза, если стороны не договорятся о новом торговом соглашении. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, передает издание The Sunday Telegraph.

По словам Рааба, речь идет о выплате компенсации в размере более 50 млрд долларов.

"Статья 50 Договора о Евросоюзе гласит, что по ходу переговоров о выходе из ЕС также должны быть решены вопросы по параметрам будущих отношений. Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая - нет", - заявил Рааб.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй призвала Европейский союз заключить новое соглашение для предотвращения образования жесткой границы в Северной Ирландии в результате Brexit.

Как писало РБК-Украина, Мэй пригрозила депутатам, которые не согласны с ее планом по выходу Великобритании из Евросоюза, досрочными выборами. Так, в случае провала соответствующего законопроекта сторонники британского премьера пригрозили голосованием за вотум недоверия, что в свою очередь могло бы привести к досрочным выборам.

6 июля премьер-министру Великобритании и ее кабинету министров удалось преодолеть разногласия по вопросам торговли и таможни после выхода из ЕС, была согласована общая позиция по "мягкому" Brexit.