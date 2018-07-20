Мэй призывает ЕС заключить новое соглашение о Brexit из-за жесткой границы Северной Ирландии

Премьер Великобритании настаивает на том, чтобы ЕС согласился с ее планом выхода

Глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй призвала Европейский союз заключить новое соглашение для предотвращения образования жесткой границы в Северной Ирландии в результате Brexit. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на текст выступления британского премьера, который Мэй произнесет в пятницу в Белфасте.

Агентство отмечает, что Мэй отвергает текущий план Брюсселя по данному вопросу как неработоспособный. Вместе с тем глава британского правительства соглашается, что необходимо избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в случае выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

При этом глава правительства Великобритании настаивает, чтобы Евросоюз согласился с ее планом выхода королевства.

Указано, что план Мэй предлагает как можно более тесные коммерческие связи Лондона и Брюсселя, защиту бизнеса и избежание инфраструктурных сложностей на границе.

Напомним, как писало РБК-Украина, Мэй пригрозила депутатам, которые не согласны с ее планом по выходу Великобритании из Евросоюза, досрочными выборами. Так, в случае провала соответствующего законопроекта сторонники британского премьера пригрозили голосованием за вотум недоверия, что в свою очередь могло бы привести к досрочным выборам.

6 июля премьер-министру Великобритании и ее кабинету министров удалось преодолеть разногласия по вопросам торговли и таможни после выхода из ЕС, была согласована общая позиция по "мягкому" Brexit.