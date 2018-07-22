Великобританія може залишити ЄС без виплати компенсації за Brexit

Мова йде про виплату компенсації у розмірі 50 млрд доларів

Європейський союз (ЄС) може залишитися без компенсації від Великобританії за свій вихід із союзу, якщо сторони не домовляться про нову торговельну угоду. Про це заявив британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб, передає видання The Sunday Telegraph.

За словами Раабе, мова йде про виплату компенсації у розмірі 50 млрд доларів.

"Стаття 50 Договору про Євросоюз свідчить, що по ходу переговорів про вихід з ЄС також повинні бути вирішені питання за параметрами майбутніх відносин. Не може бути так, що одна сторона виконує свої зобов'язання за угодою, а інша - ні", - заявив Рааб.

Нагадаємо, раніше глава уряду Великобританії Тереза Мей закликала Європейський союз укласти нову угоду для запобігання утворення жорсткого кордону в Північній Ірландії в результаті Brexit.

Як повідомляло РБК-Україна, Мей пригрозила депутатам, які не згодні з її планом виходу Великобританії з Євросоюзу, достроковими виборами. Так, у разі провалу відповідного законопроекту прихильники британського прем'єра пригрозили голосуванням за вотум недовіри, що в свою чергу могло б призвести до дострокових виборів.

6 липня прем'єр-міністру Великобританії і її кабінету міністрів вдалося подолати розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з ЄС, була узгоджена спільна позиція по "м'якому" Brexit.