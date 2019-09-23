Великобритания обязана прекратить продажу оружия Саудовской Аравии, - МИД Ирана

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Иран просит прекратить продажу смертоносного оружия Саудовской Аравии

В Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана рекомендуют Великобритании прекратить продажу оружия Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что данная рекомендация была сказана после того как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания пришла к выводу, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Правительство Англии вместо того, чтобы предпринимать бесплодные усилия против Иран, должно принять меры, чтобы прекратить продажу смертоносного оружия Саудовской Аравии, что является просьбой многих людей в мире", - говорится в сообщении.

Отметим, что Иран рекомендует прекратить продажу смертоносного оружия Саудовской Аравии, тем самым освободить себя от обвинений в совершении преступлений против народа Йемена.

Напомним, Великобритания считает Иран виновным в атаке на саудовские нефтяные объекты. Кроме того, Великобритания рассмотрит возможность участия в военных усилиях США, направленных на укрепление обороны саудовского королевства.

Как сообщало РБК-Украина, в понедельник, 23 сентября, иранские власти отпустили шведский танкер под британским флагом Stena Impero, который был задержан в июле этого года. Это объявление было сделано за день до встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Ирана Хасана Рухани в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.