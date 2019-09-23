Великобританія зобов'язана припинити продаж зброї Саудівській Аравії, - МЗС Ірану

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Іран просить припинити продаж смертоносної зброї Саудівській Аравії

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Ірану рекомендують Великобританії припинити продаж зброї Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що дана рекомендація була сказана після того як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Великобританія прийшла до висновку, що Іран несе відповідальність за напади на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

"Уряд Англії замість того, щоб вживати безплідні зусилля проти Ірану, повинен вжити заходів, щоб припинити продаж смертоносної зброї Саудівській Аравії, що є проханням багатьох людей у світі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Іран рекомендує припинити продаж смертоносної зброї Саудівській Аравії, тим самим звільнити себе від обвинувачень у вчиненні злочинів проти народу Ємену.

Нагадаємо, Великобританія вважає Іран винним в атаці на саудівські нафтові об'єкти. Крім того, Великобританія розгляне можливість участі у військових зусиллях США, спрямованих на зміцнення оборони саудівського королівства.

Як повідомляло РБК-Україна, в понеділок, 23 вересня, іранські власті відпустили шведський танкер під британським прапором Stena Impero, який був затриманий у липні цього року. Це оголошення було зроблено за день до зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і президента Ірану Хасана Рухани в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.