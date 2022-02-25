UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Великобритания немедленно введет санкции против Путина и Лаврова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобритания немедленно введет санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Ограничения будут приняты в дополнении к объявленным ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бориса Джонсона.

"Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, о котором Лондон объявил вчера", - приводит слова премьера пресс-служба британского правительства.

Джонсон осудил агрессию Россию против Украины. Он подчеркнул, что после этого нападения нормализации отношений с Москвой невозможна.

Напомним, накануне санкции против Путина и Лаврова ввел ЕС. Там также заявили о подготовке третьего пакета санкций против России.

Отметим, ранее США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияСанкцииБорис ДжонсонВторжение России в Украину