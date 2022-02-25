Великобритания немедленно введет санкции против Путина и Лаврова

Великобритания немедленно введет санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Ограничения будут приняты в дополнении к объявленным ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бориса Джонсона.
"Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, о котором Лондон объявил вчера", - приводит слова премьера пресс-служба британского правительства.
Джонсон осудил агрессию Россию против Украины. Он подчеркнул, что после этого нападения нормализации отношений с Москвой невозможна.
Напомним, накануне санкции против Путина и Лаврова ввел ЕС. Там также заявили о подготовке третьего пакета санкций против России.
Отметим, ранее США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ".