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Великобританія негайно введе санкції проти Путіна і Лаврова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобританія негайно введе санкції проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Обмеження будуть прийняті в доповненні до оголошених раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

"Великобританія найближчим часом введе санкції проти президента Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакета санкцій, про який Лондон оголосив вчора", - наводить слова прем'єра пресслужба британського уряду.

Джонсон засудив агресію Росію проти України. Він підкреслив, що після цього нападу нормалізації відносин з Москвою неможлива.

Нагадаємо, напередодні санкції проти Путіна і Лаврова ввів ЄС. Там також заявили про підготовку третього пакета санкцій проти Росії.

Зазначимо, раніше США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ".

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ВеликобританіяСанкціїБорис ДжонсонВторгнення Росії до України