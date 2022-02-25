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ЕС приступил к разработке третьего пакета санкций против России

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Брюссель, Пятница 25 февраля 2022 19:25
ЕС приступил к разработке третьего пакета санкций против России Фото: ЕС разрабатывает третий пакет санкций против России (flick.com/libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций против России, включая ограничения против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Евросоюз также приступил к проработке третьего пакета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, замораживание активов распространяется на президента России и ее министра иностранных дел", - написал в своем Twitter Ринкевичс.

Министр добавил, что ЕС приступил к проработке третьего пакета санкций против России.

Напомним, накануне страны-участницы Евросоюза согласовали персональные санкции против Путина и Лаврова.

Отметим, ранее США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ".

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