ЕС приступил к разработке третьего пакета санкций против России
Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций против России, включая ограничения против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Евросоюз также приступил к проработке третьего пакета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.
"Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, замораживание активов распространяется на президента России и ее министра иностранных дел", - написал в своем Twitter Ринкевичс.
Министр добавил, что ЕС приступил к проработке третьего пакета санкций против России.
Напомним, накануне страны-участницы Евросоюза согласовали персональные санкции против Путина и Лаврова.
Отметим, ранее США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ".