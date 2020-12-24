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Великобритания и ЕС обсуждают соглашение по Brexit всю ночь

Брюссель, Четверг 24 декабря 2020 05:38
Великобритания и ЕС обсуждают соглашение по Brexit всю ночь
Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Переговоры о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании будут продолжаться ночью. Лондон и Брюссель продолжат ночью работать над торговым соглашением.

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в Twitter.

Накануне власти Великобритании и Евросоюза достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле.

"Работа по Brexit будет продолжаться всю ночь. На этом этапе всем наблюдающим за Brexit рекомендуется немного поспать. Надеюсь, завтра утром будет ранний старт", - предположил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее, уже поздним вечером в среду, намекая на затяжной процесс, он сообщил о том, что команды переговорщиков заказали на место работы пиццу.

Накануне европейские СМИ сообщали со ссылками на дипломатические источники о приближении сторон к успешному завершению переговоров и якобы уступках британской стороны, в частности, по рыболовству, хотя никакой официальной информации от институтов ЕС не поступало.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет продолжать на 2021 год переговоры с ЕС по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Джонсон отклонил просьбу законодателей от британской Консервативной партии.

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