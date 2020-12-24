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Великобританія і ЄС обговорюють угоду щодо Brexit всю ніч

Брюссель, Четвер 24 грудня 2020 05:38
Великобританія і ЄС обговорюють угоду щодо Brexit всю ніч
Фото: прапори Великобританії і ЄС (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Переговори про майбутні стосунки Євросоюзу і Великобританії продовжуватимуться вночі. Лондон і Брюссель продовжать вночі працювати над торговельною угодою.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер в Twitter.

Напередодні влада Великобританії та Євросоюзу досягла принципової домовленості про укладення угоди про майбутні відносини та вільну торгівлю.

"Робота з Brexit буде тривати всю ніч. На цьому етапі всім спостерігає за Brexit рекомендується трохи поспати. Сподіваюся, завтра вранці буде ранній старт", - припустив прес-секретар Єврокомісії.

Раніше, вже пізно ввечері в середу, натякаючи на затяжний процес, він повідомив про те, що команди перемовників замовили на місце роботи піцу.

Напередодні європейські ЗМІ з посиланнями на дипломатичні джерела про наближення сторін до успішного завершення переговорів і нібито поступки британської сторони, зокрема, по рибальству, хоча жодної офіційної інформації від інститутів ЄС не надходило.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не буде продовжувати на 2021 рік переговори з ЄС з приводу майбутніх відносин сторін після Brexit. Джонсон відхилив прохання законодавців від британської Консервативної партії.

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