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Джонсон отказался продлить на 2021 год переговоры c ЕС по Brexit

Лондон, Вторник 22 декабря 2020 00:11
Джонсон отказался продлить на 2021 год переговоры c ЕС по Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет продлевать на 2021 год переговоры с ЕС по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Премьер отклонил просьбы законодателей от британской Консервативной партии.

Об этом сообщает The Guardian.

Он отметил, что переходный период по Brexit закончится 31 декабря. Решение правительства по этому вопросу не изменится.

"Мы уже говорили, что нам нужно будет ратифицировать какое-либо соглашение до 1 января. Лидер партии считает нужным созвать парламент, чтобы дать законодателям право голоса", - добавил представитель премьер-министра.

Без соглашения торговля через пролив Ла-Манш будет проводиться в соответствии с правилами ВТО, и будут введены пошлины на товары. Могут возникнуть трудности и в других сферах.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Как писало РБК-Украина, ранее Джонсон допустил, что между страной и ЕС не будет подписано торговое соглашение.

Кроме того, министр финансов Британии Риши Сунак заявил, что в этом году Соединенное Королевство переживет самый крупный за 300 лет спад экономики. Валовой внутренний продукт Британии сократится более чем на 11%.

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