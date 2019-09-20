Великобритания и ЕС продолжат переговоры по Brexit

Великобритания и Европейский союз (ЕС) договорились продолжить переговоры по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что британские и европейские переговорщики соглашаются продолжить дискуссии, направленные на выход из тупика Brexit.

"В пятницу Европейская комиссия заявила, что технические переговоры посвящены первому набору концепций, принципов и идей, выдвинутых Соединенным Королевством", - говорится в сообщении.

ЕС готовы к изучению любых таких предложений, которые отвечают всем целям поддержки, которые в настоящее время содержатся в соглашении, но с которыми Великобритания не согласна.

Британский секретарь по Brexit Стивен Баркли провел в Брюсселе переговоры с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, поскольку Великобритания и ЕС изучают, могут ли они заключить последнюю сделку до запланированной даты выхода Британии из ЕС 31 октября.

Напомним, Совет Европы призвали начать расследование против Великобритании. У активистов есть новые опасения, что Великобритания оставит ЕСПЧ и Совет Европы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 18 сентября, Европейский парламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Британия сможет отстрочить выход из ЕС.

Добавим, правительство Британии передало в Брюссель конфиденциальные технические неофициальные документы. Данные документы должны послужить основной для продолжения дискуссии относительно выхода страны из ЕС. Сообщается, что в документах говорится о таможенных вопросах и поставке товаров.