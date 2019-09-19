ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совет Европы призвали начать расследование против Великобритании

Новости » Политика    19.09.2019 - 17:49
Совет Европы призвали начать расследование против Великобритании
Иллюстративное фото (independent.co.uk)

У активистов есть новые опасения, что Великобритания оставит ЕСПЧ и Совет Европы

Группы гражданского общества призвали Совет Европы начать расследование в отношении соблюдения верховенства права Британией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как сообщается, в четверг, 20 сентября, общественные организации выразили свои опасения в письме новому генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Они отмечают, что растет беспокойство по поводу приверженности правительства Великобритании соблюдать законы.

Особую тревогу, как отметили общественные организации, вызывает возможная угроза невыполнения закона, который обязывает премьер-министра Бориса Джонсона подать заявку на отсрочку Brexit, чтобы избежать "жесткого" выхода из ЕС, а также - недавнее приостановление работы парламента Великобритании.

Накануне всеобщих выборов 2017 года Консервативная партия Великобритании взяла на себя временное обязательства оставаться в рамках Европейской конвенции о правах человека.

Однако на фоне возможности новых выборов, которые могут состояться в ближайшие месяцы, у активистов есть новые опасения, что Великобритания оставит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Совет Европы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 18 сентября, Европейский парламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Британия сможет отстрочить выход из ЕС.

Добавим, правительство Британии передало в Брюссель конфиденциальные технические неофициальные документы. Данные документы должны послужить основной для продолжения дискуссии относительно выхода страны из ЕС. Сообщается, что в документах говорится о таможенных вопросах и поставке товаров.

Великобритания передала ЕС неофициальные документы по решению проблем с Brexit Великобритании назвали крайний срок для подачи предложений по сделке о Brexit
Новости Украины Совет ЕвропыBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь