Великобританія і ЄС продовжать переговори щодо Brexit

Великобританія і Європейський союз (ЄС) домовилися продовжити переговори з Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначається, що британські та європейські переговірники погоджуються продовжити дискусії, спрямовані на вихід з глухого кута Brexit.

"У п'ятницю Європейська комісія заявила, що технічні переговори присвячені першому набору концепцій, принципів і ідей, висунутих Сполученим Королівством", - йдеться у повідомленні.

ЄС готові до вивчення будь-яких таких пропозицій, які відповідають всім цілям підтримки, які нині містяться в угоді, але з якими не згодна Великобританія.

Британський секретар з Brexit Стівен Барклі провів у Брюсселі переговори з головним переговірником ЄС Мішелем Барньє, оскільки Великобританія і ЄС вивчають, чи можуть вони укласти останню операцію до запланованої дати виходу Британії з ЄС 31 жовтня.

Нагадаємо, Рада Європи закликали почати розслідування проти Великобританії. У активістів є нові побоювання, що Великобританія покине ЄСПЛ і Раду Європи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в середу, 18 вересня, Європейський парламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", згідно з яким Британія зможе відстрочити вихід з ЄС.

Додамо, уряд Британії передало в Брюссель конфіденційні технічні неофіційні документи. Дані документи повинні стати основною для продовження дискусії щодо виходу країни з ЄС. Повідомляється, що в документах йдеться про митні питання та постачання товарів.