ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Великобритания передала ЕС неофициальные документы по решению проблем с Brexit

Новости » Политика    19.09.2019 - 16:05
Великобритания передала ЕС неофициальные документы по решению проблем с Brexit
Иллюстративное фото (independent.co.uk)

В документах говорится о таможенных вопросах и поставке товаров

Великобритания направила в Европейский союз неофициальные письменные документы с предложениями по выходу страны из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что правительство Великобритании передало в Брюссель конфиденциальные технические неофициальные документы, отражающие идеи, выдвинутые Британией. Эти документы должны послужить основной для продолжения дискуссии.

"Мы представим официальные письменные решения, когда будем готовы, не в соответствии с искусственными сроками и когда будет ясно, что ЕС будет конструктивно использовать их в качестве замены для отсрочки", - сообщил представитель британского правительства.

В неофициальных документах говорится о таможенных вопросах и поставке товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания должна до конца сентября представить свои альтернативы предложения Брюсселю по сделке о Brexit, если хочет обсудить их с Евросоюзом.

РБК-Украина также писало, что 18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Европейского союза.

В ЕС призвали создать механизм распределения беженцев Юнкер назвал очень реальным Brexit без сделки
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь