Великобритания передала ЕС неофициальные документы по решению проблем с Brexit

Иллюстративное фото (independent.co.uk)

В документах говорится о таможенных вопросах и поставке товаров

Великобритания направила в Европейский союз неофициальные письменные документы с предложениями по выходу страны из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что правительство Великобритании передало в Брюссель конфиденциальные технические неофициальные документы, отражающие идеи, выдвинутые Британией. Эти документы должны послужить основной для продолжения дискуссии.

"Мы представим официальные письменные решения, когда будем готовы, не в соответствии с искусственными сроками и когда будет ясно, что ЕС будет конструктивно использовать их в качестве замены для отсрочки", - сообщил представитель британского правительства.

В неофициальных документах говорится о таможенных вопросах и поставке товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания должна до конца сентября представить свои альтернативы предложения Брюсселю по сделке о Brexit, если хочет обсудить их с Евросоюзом.

РБК-Украина также писало, что 18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Европейского союза.