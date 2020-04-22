Великобритания достигла пика заболеваемости коронавирусом

Великобритания достигла пика заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, передает Metro.

Выступая в палате общин, министр заявил, что социальное дистанцирование "меняет ситуацию", и сейчас страна находится "на пике" распространения вируса.

При этом он отметил что, прежде чем смягчать карантинные меры, Великобритании необходимо выполнить пять тестов, чтобы избежать второй волны.

Заявление Хэнкока прозвучало после того, как несколько дней назад главный медицинский директор Англии, профессор Крис Витти сказал, что страна "вероятно, достигла пика в целом".

Напомним, ранее Управление национальной статистики Британии заявило, что официальная смертность от коронавируса в Англии и Уэльсе была занижена почти наполовину. Реальные показатели смертности в этих двух странах были на 41% больше, чем ежедневные данные правительства до 10 апреля.

Кроме того, в Великобритании растет ежедневное число смертельных случаев. Так, 21 апреля было зафиксировано 823 смерти вследствие COVID-19, что почти вдвое больше, чем 20 апреля.