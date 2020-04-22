Великобританія досягла піку захворюваність коронавірусом

Велика Британія досягла піку захворюваність коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Сполученого Королівства Метт Хенкок, передає Metro.

Виступаючи в палаті громад, міністр заявив, що соціальне дистанціювання "змінює ситуацію", і зараз країна перебуває "на піку" поширення вірусу.

При цьому він зазначив, що, перш ніж пом'якшувати карантинні заходи, Великобританії необхідно виконати п'ять тестів, щоб уникнути другої хвилі.

Заява Хенкока прозвучала після того, як кілька днів тому головний медичний директор Англії, професор Кріс Вітті сказав, що країна "ймовірно, досягла піку в цілому".

Нагадаємо, раніше Управління національної статистики Британії заявило, що офіційна смертність від коронавіруса в Англії та Уельсі була занижена майже наполовину. Реальні показники смертності в цих двох країнах були на 41% більше, ніж щоденні дані уряду до 10 квітня.

Крім того, у Великобританії зростає щоденне число смертельних випадків. Так, 21 квітня було зафіксовано 823 смерті внаслідок COVID-19, що майже вдвічі більше, ніж 20 квітня.