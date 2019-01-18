Великобританія повинна провести вибори в ЄП, якщо до 2 липня не буде Brexit

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У Великобританії є юридично складений Європейський парламент

У разі, якщо до 2 липня 2019 року Великобританія не вийде з Європейського союзу (Brexit), країні необхідно буде вибрати своїх представників у наступному Європейському парламенті. Про це заявив прес-секретар комісії Маргаритіс Схінас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що країні "потрібно з обережністю ставитися до будь-якого припущення".

"Так що право громадян ЄС голосувати на виборах до Європарламенту відповідно до чинних правил може бути поставлено під сумнів", - сказав Схинас.

За її словами, у Великобританії є юридично складений Європейський парламент, який вимагає безпосередньо обираються членів від усіх країн не пізніше першого дня нового строку повноважень нового парламенту, який на цей раз буде 2 липня.

Нагадаємо, 15 січня палата громад британського парламенту відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який раніше з Брюсселем погодила прем'єр-міністр Тереза Мей.

РБК-Україна писало, що в парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.