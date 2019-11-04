Великобритания не будет продлевать переходный период Brexit

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Переходный период после Brexit продлится до 31 декабря 2020 года

Правительство Великобритании не планирует продлевать сроки переходного периода после выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

Переходный период после Brexit должен продлиться до 31 декабря 2020 года. За этот период Великобритания и ЕС должны будут заключить нового торговое соглашение. Согласно договоренностям, достигнутым сторонами 17 октября, переходный период может быть однократно продлен на срок, не превышающий двух лет.

"Британское правительство не будет продлевать переходный период, который начнется после вступления в силу соглашения о Brexit", - сообщил официальный представитель Джонсона.

Также у Джонсона сообщили, что правительство страны будет продолжать готовиться ко всем возможным вариантам Brexit, включая тот, что Великобритания покинет ЕС 31 января без заключения сделки.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 31 октября, однако британский парламент не поддержал соглашение, которое 17 октября достигли Джонсон и ЕС. Впоследствии ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате новой отсрочки по Brexit, парламент Великобритании принял решение о проведении досрочных выборов, назначенных на 12 декабря 2019 года.