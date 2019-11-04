ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Великобританія не буде продовжувати перехідний період Brexit

Новини » В світі     04.11.2019 - 15:33
Великобританія не буде продовжувати перехідний період Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Перехідний період після Brexit триватиме до 31 грудня 2020 року

Уряд Великобританії не планує продовжувати терміни перехідного періоду після виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

Перехідний період після Brexit повинен тривати до 31 грудня 2020 року. За цей період Великобританія і ЄС повинні будуть укласти нового торговельну угоду. Згідно домовленостям, досягнутим сторонами 17 жовтня, перехідний період може бути одноразово продовжений на строк, що не перевищує двох років.

"Британський уряд не буде продовжувати перехідний період, який почнеться після вступу в силу угоди про Brexit", - повідомив офіційний представник Джонсона.

Також у Джонсона повідомили, що уряд країни буде продовжувати готуватися до всіх можливих варіантів Brexit, включаючи той, що Великобританія покине ЄС 31 січня без укладення угоди.

Нагадаємо, Великобританія повинна була покинути ЄС 31 жовтня, однак британський парламент не підтримав угоду, яка 17 жовтня досягли Джонсон і ЄС. Згодом ЄС надав Великобританії відстрочку по Brexit до 31 січня 2020 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті нової відстрочки по Brexit, парламент Великобританії прийняв рішення про проведення дострокових виборів, призначених на 12 грудня 2019 року.

У Британії запідозрили радника Джонсона у зв'язках з Росією Тисячі шотландців вийшли на мітинг за незалежність від Великої Британії
Новини України BrexitВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся