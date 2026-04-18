У лікарні померла ще одна жертва стрілянини в Києві

Кількість загиблих унаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла до шести осіб. Серед постраждалих також опинилося немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Деталі трагедії та кількість жертв

Кличко зазначив, що за уточненими даними медиків, безпосередньо під час стрілянини на вулиці та у приміщенні супермаркету загинули п’ятеро людей.

Згодом стало відомо про ще одну жертву - у лікарні померла жінка, яку госпіталізували разом із іншими дев'ятьма пораненими.

Наразі її особу встановлюють, відомо лише, що загиблій було близько 30 років. Таким чином, загальна кількість жертв нападу зросла до шести.

Стан постраждалих

Крім госпіталізованих, медики надали допомогу на місці ще шести особам. Серед них - чотиримісячна дитина, яка отримала отруєння чадним газом.

Як з'ясувалося, немовля перебувало у квартирі поруч із помешканням, яке стрілок підпалив перед тим, як вийти на вулицю та розпочати вогонь по людях.

Батьки дитини відмовилися від госпіталізації після огляду лікарів.