Великий ризик. Politico дізналося, чому США збивають ракети в Ізраїлі, а в Україні - ні

США можуть збивати іранські ракети над Ізраїлем, але не хочуть знищувати російські над Україною. Головна причина цього те, що Росія озброєна ядерною зброєю, а Іран - ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Старший помічник Сенату США, який працює з питаннями України, заявив про набагато більший ризик, якщо США будуть збивати ракети над Україною, як над Ізраїлем.

"Жорстка відповідь, яку українцям, можливо, не сподобається чути, але, на жаль, правдива, полягає в тому, що ми можемо ризикнути збити іранські ракети над Ізраїлем, не спровокувавши пряму війну з Тегераном, яка може призвести до ядерної війни", - сказав він.

Двоє чиновників адміністрації президента США Джо Байдена на умовах анонімності висловили те саме.

Як зазначає Politico, відправка американських військ для збивання російських ракет над Україною може спровокувати пряме військове зіткнення між двома великими ядерними державами світу на тлі найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни - з "потенційно апокаліптичними наслідками". Тоді як на Близькому Сході США можуть збивати ракети над Ізраїлем, не спровокувавши війну з ядерним противником.