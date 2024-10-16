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Большой риск. Politico узнало, почему США сбивают ракеты в Израиле, а в Украине - нет

Вашингтон, Среда 16 октября 2024 11:02
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Большой риск. Politico узнало, почему США сбивают ракеты в Израиле, а в Украине - нет Фото: Politico узнало главную причину, почему США не хотят сбивать ракеты над Украиной (defence-ua com)
Автор: Наталья Юрченко

США могут сбивать иранские ракеты над Израилем, но не хотят уничтожать российские над Украиной. Главная причина этого в том, что Россия вооружена ядерным оружием, а Иран - нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Старший помощник Сената США, работающий с вопросами Украины, заявил о гораздо большем риске, если США будут сбивать ракеты над Украиной, как над Израилем.

"Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но, к сожалению, правдив, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне", - сказал он.

Двое чиновников администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности выразили то же самое.

Как отмечает Politico, отправка американских войск для сбивания российских ракет над Украиной может спровоцировать прямое военное столкновение между двумя большими ядерными странами мира на фоне величайшей войны в Европе со времен Второй мировой войны - с "потенциально апокалиптическими последствиями". В то время как на Ближнем Востоке США могут сбивать ракеты над Израилем, не спровоцировав войну с ядерным противником.

Что этому предшествовало

Напомним, в октябре Иран массированно атаковал Израиль, выпустив около 200 баллистических ракет. Отбывать атаку Тегерана израильской армии помогали американские эсминцы.

Недавно в Пентагоне заявили, что США развернули батарею противовоздушной обороны THAAD в Израиле. По данным СМИ, США также передадут Израилю дополнительные системы ПВО.

Впрочем, в Пентагоне исключили возможность сбивания российских ракет над Украиной. Вашингтон объяснил это тем, что войны в Израиле и Украине - разные.

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