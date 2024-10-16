Большой риск. Politico узнало, почему США сбивают ракеты в Израиле, а в Украине - нет

США могут сбивать иранские ракеты над Израилем, но не хотят уничтожать российские над Украиной. Главная причина этого в том, что Россия вооружена ядерным оружием, а Иран - нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Старший помощник Сената США, работающий с вопросами Украины, заявил о гораздо большем риске, если США будут сбивать ракеты над Украиной, как над Израилем.

"Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но, к сожалению, правдив, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне", - сказал он.

Двое чиновников администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности выразили то же самое.

Как отмечает Politico, отправка американских войск для сбивания российских ракет над Украиной может спровоцировать прямое военное столкновение между двумя большими ядерными странами мира на фоне величайшей войны в Европе со времен Второй мировой войны - с "потенциально апокалиптическими последствиями". В то время как на Ближнем Востоке США могут сбивать ракеты над Израилем, не спровоцировав войну с ядерным противником.