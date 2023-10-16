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Великий японський виробник електроніки Fujitsu ліквідує підрозділ у РФ, - ЗМІ

Фото: Fujitsu (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Велика японська корпорація і виробник електроніки Fujitsu ліквідує російську юрособу наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням російське видання "РБК".

Зазначається, що компанія Fujitsu в серпні запустила процес ліквідації російського бізнесу. Про це видання пише з посиланням на дані сервісу Rusprofile. 

Місцеву юрособу ТОВ "Фуджітсу Технолоджі Солюшнз" буде ліквідовано в серпні 2024 року. 

Компанія Fujitsu призупинила прямі поставки своєї продукції та послуг після початку вторгнення РФ в Україну, але раніше не заявляла про повний відхід з російського ринку.

Що відомо про російську юридичну особу компанії

Російську юрособу Fujitsu було створено на початку 2000-х. На 99% належить нідерландській структурі Fujitsu Technology Solutions B.V., 1% - у німецької Fujitsu Technology Solutions GMBH. 

У Росії компанія продавала комплексні рішення в галузі інформаційних і комунікаційних технологій, а також ноутбуки, персональні комп'ютери та комплектуючі.

Вихід іноземних компаній з ринку Росії

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в лютому 2022 року, низка західних компаній заявили про вихід з ринку Росії. Фірми, які намагаються залишитись на території країни-терориста, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.

Нещодавно одна з найбільших криптобірж у світі Binance заявила, що остаточно вийде з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX.

Також Ingka Centres, яка є власником магазинів IKEA, продала свої активи і остаточно покинула російський ринок.

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