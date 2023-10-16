Крупный японский производитель электроники Fujitsu ликвидирует подразделение в РФ, - СМИ

Крупная японская корпорация и производитель электроники Fujitsu ликвидирует российское юрлицо в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российское издание "РБК".
Отмечается, что компания Fujitsu в августе запустила процесс ликвидации российского бизнеса. Об этом издание пишет со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.
Местное юрлицо ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидировано в августе 2024 года.
Компания Fujitsu приостановила прямые поставки своей продукции и услуг после начала вторжения РФ в Украину, но ранее не заявляла о полном уходе с российского рынка.
Российское юрлицо Fujitsu было создано в начале 2000-х. На 99% принадлежит нидерландской структуре Fujitsu Technology Solutions B.V., 1% - у немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH.
В России компания продавала комплексные решения в области информационных и коммуникационных технологий, а также ноутбуки, персональные компьютеры и комплектующие.
После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в феврале 2022 года, ряд западных компаний заявили о выходе с рынка России. Фирмы, которые пытаются остаться на территории страны-террориста, сталкиваются с большим ростом расходов, поскольку Москва требует больших скидок на цену активов, которые хотят продать.
Недавно одна из крупнейших криптобирж в мире Binance заявила, что окончательно выйдет из рынка России. Заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса на бирже CommEX.
Также Ingka Centres, являющаяся владельцем магазинов IKEA, продала свои активы и окончательно покинула российский рынок.
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