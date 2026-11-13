ШІ переписав історію Землі: більшість масових вимирань не була раптовою

Нове дослідження, представлене на зустрічі Геологічного товариства Америки у Денвері, показало, що більшість із п'яти відомих масових вимирань на Землі не були раптовими катастрофами.

Вчені дійшли такого висновку завдяки новій ШІ-моделі OneStrata. Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дослідження Geological Society of America .

Як ШІ проаналізував історію Землі?

Професор Нанкінського університету у Китаї Шучжун Шень разом із колегами використав базову ШІ-модель OneStrata, побудовану на архітектурі трансформера.

Алгоритм працює за принципом великих мовних моделей (LLM), які передбачають наступне слово в реченні.

Однак замість текстів OneStrata навчалася на масиві палеонтологічних даних OneStratigraphy, що містить інформацію про мільйони скам'янілостей із десятків тисяч різних точок Землі.

Раніше вчені об’єднували скам’янілості в групи, охоплюючи періоди тривалістю кілька мільйонів років. Через це зміни, які відбувалися за коротші проміжки часу, залишалися непомітними.

Нова модель дала змогу значно уточнити датування - тепер часову шкалу можна деталізувати з точністю до 1000 років.

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Що виявили вчені про масові вимирання?

Традиційно в історії Землі виділяють "велику п'ятірку" масових вимирань - від ордовицько-силурійського (440 мільйонів років тому) до крейдового, коли зникли наземні динозаври. Зазвичай їх сприймають як різкі переломні моменти.

Проте аналіз за допомогою OneStrata показав іншу картину:

Три з п'яти масових вимирань - пізньодевонське, тріасове та крейдове - насправді розтягнулися на мільйони років.

Пізньодевонське вимирання, що відбулося близько 360 мільйонів років тому, тривало поступово, а біорізноманіття скорочувалося приблизно протягом 50 мільйонів років.

Натомість пермське вимирання справді було стрімким - тоді більшість живих організмів зникла всього за 63 000 років.

Водночас керівник дослідження Шучжун Шень уточнює, що модель будує криву загального біорізноманіття. За його словами, цілком можливо, що одні види активно вимирали, але на їхнє місце одразу приходили нові, тому загальна картина "виглядає плавною".

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Скільки насправді було масових вимирань?

У науковій спільноті досі тривають дискусії щодо самого визначення масового вимирання. За різними оцінками дослідників, за всю історію Землі таких подій могло бути від 3 до 20.

Крім того, чимало експертів вважають, що зараз наша планета переживає шосте масове вимирання, спричинене антропогенними змінами клімату.

На думку авторів публікації, через мільйони років нинішня криза у геологічних шарах також може виглядати лише як "розмитий епізод" в історії Землі.