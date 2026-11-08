Ядерний удар по астероїду може не врятувати Землю: вчені знайшли критичну помилку

Ядерний вибух може врятувати Землю від зіткнення з небезпечним астероїдом, але неправильний напрямок удару здатен лише погіршити ситуацію. Фізики з’ясували, що ефективність такого захисту залежить від форми космічного тіла та того, з якого боку на нього подіє вибух.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому віснику ICARUS ScienceDirect .

Чому форма астероїда кардинально змінює результати удару?

Вчені пояснюють: у попередніх моделях астероїди зазвичай зображували у формі ідеальних сфер, щоб спростити розрахунки. Однак реальні космічні тіла мають нерівну поверхню та складну форму.

За допомогою нового алгоритму дослідники змогли детально змоделювати, як рентгенівське випромінювання впливає на різні ділянки таких астероїдів.

Результати виявилися неочікуваними: для одного з тестових астероїдів швидкість відхилення від попередньої траєкторії становила 3,9 міліметра на секунду при ударі з одного боку і лише 0,8 міліметра на секунду - при націлюванні на іншу ділянку.

У випадку з іншим об'єктом швидкість обертання після вибуху відрізнялася у 7 разів. Така різниця доводить, що помилка у виборі цілі може знизити ефективність порятунку планети.

Розподіл тиску, усереднений за перші 20 мкс розширення пари, для астероїдів (а) Бенну, (б) Ітокава та (в) Голевка (джерело: Icarus (2026). DOI: 10.1016/j.icarus.2026.117364)

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Наскільки складна реалізація?

Дослідники підкреслюють: головна мета ядерного впливу на астероїд полягає у тому, щоб м'яко штовхнути небезпечний об'єкт, а не розбити його на потенційно небезпечні уламки.

Створена вченими комп'ютерна модель дозволяє формувати теплові карти випаровування поверхні, розраховувати силу імпульсу, швидкість обертання та ймовірність локальних руйнувань на основі 3D-знімків, отриманих під час прольотів космічних апаратів.

Хоча точно спрямувати заряд на астероїд, що рухається з великою швидкістю, і заздалегідь дослідити всю його поверхню поки складно, нова модель допомагає краще передбачити наслідки такого втручання.

Воно надає науковцям інструмент для оптимізації місій із планетарної оборони, гарантуючи, що людство матиме більше шансів уникнути ймовірної катастрофи.