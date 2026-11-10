Астероїд 1998 KY26 поводиться як комета: чому це спантеличує вчених

Астероїд 1998 KY26 вже давно привертає увагу вчених своїм аномальним прискоренням, яке суперечить звичній поведінці космічних тіл. Астрофізики припускали, що це так звана "темна комета", проте нове наукове дослідження спростувало цю гіпотезу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Icarus .

Аномальна поведінка астероїда 1998 KY26: у чому суть?

Більшість астероїдів у міжпланетному просторі поводяться доволі передбачувано. Вони пересуваються під дією зовнішніх сил - гравітації чи радіаційного тиску Сонця.

Проте 11-метровий космічний об'єкт 1998 KY26 демонструє зовсім іншу динаміку. Космічне тіло прискорюється так, що це суперечить очікуванням астрономів щодо поведінки звичайних астероїдів.

Головна відмінність астероїдів від комет полягає у їхньому складі. Астероїди являють собою переважно кам'яні брили, тоді як комети містять велику кількість льоду. Коли лід сублімується в газ і виривається у відкритий космос, він створює реактивну тягу, яка додатково підштовхує комету на її орбіті.

Через це виникла популярна гіпотеза: можливо, 1998 KY26 насправді є "темною" кометою, чиє непомітне виділення газів забезпечує це загадкове прискорення.

Модель того, як може виглядати KY26 (оригінальна модель: Тоні Сантана-Росс (2025); оброблено Nrco0e/Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

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Чому гіпотеза про "темну комету" не спрацювала?

Аерокосмічні інженери Корбін Гансен та Масатоші Хірабаяші з Технологічного інституту Джорджиї вирішили перевірити це припущення за допомогою детального математичного моделювання.

Вчені об'єднали дані про розмір, орбіту, відбивну здатність та ймовірний склад астероїда, щоб розрахувати температуру на його поверхні й у глибині.

Виявилося, що для збереження водяного льоду протягом тривалого часу температура об'єкта повинна стабільно триматися нижче 145 кельвінів (-128 градусів Цельсія). Проте результати моделювання показали зовсім іншу картину:

Навіть у найхолодніших регіонах 1998 KY26 середня температура протягом орбітального періоду становить щонайменше 212 кельвінів (-61 градус Цельсія).

За таких умов будь-який водяний лід випарувався б за лічені роки.

Якщо б лід дійсно існував і забезпечував поточне прискорення, весь запас вичерпався б усього за 62 роки.

Ці розрахунки практично повністю виключають наявність внутрішнього льоду, що ставить під сумнів статус астероїда як "темної комети".

Реальне фото астероїда KY26, зроблене у 2025 році за допомогою телескопа Gemini South. Астероїд - це крихітна біла крапка у центрі (джерело: Gemini South/NOIRLab/NSF/AURA)

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Що штовхає космічний камінь і коли буде розгадка?

Якщо виділення газів неможливе через занадто високу температуру, вчені розглядають інші пояснення. Найвірогіднішим чинником залишається тиск сонячного випромінювання.

"Сонячне світло здатне чинити стабільний тиск, який з часом формує помітне прискорення для таких крихітних об'єктів", - пояснюють дослідники.

Більше даних про астероїд 1998 KY26 науковці сподіваються отримати у липні 2031 року, коли до нього має прибути японський космічний апарат Hayabusa2.

Місія Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA дасть змогу безпосередньо дослідити склад і структуру незвичного небесного тіла.