Разрушение Крымского моста после украинского удара в ночь на 17 ноября может иметь последствия не только для переправы. Крупные торговые и военные суда рискуют потерять проход по проливу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 17 ноября снимки с геолокацией демонстрируют разрушенную пролетную конструкцию автомобильной части и повреждение железнодорожной.

Металлическая конструкция моста упала прямо в воду, что, по данным ISW, может усложнить судоходство в этом районе.

Местный крымский Telegram-канал сообщил, что обвал конструкции заблокировал единственный глубоководный проход в проливе. По его утверждению, теперь крупные торговые и военные суда не смогут проходить по этому маршруту.

Как удар по мосту повлияет на российскую логистику

Разрушение Крымского моста может заставить российские войска полагаться больше на сухопутные маршруты между оккупированным Крымом и другими захваченными территориями Украины. Это, по оценке ISW, усложнит поставку российской группировки на юге.

Мост является одним из двух ключевых военно-логистических маршрутов, по которым Россия обеспечивает свои войска на этом направлении. Второй проходит по трассе М-14 Ростов-Крым через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Крымский мост также имел важное значение для перевозки к полуострову продовольствия, товаров и горючего из Краснодарского края. После предварительных украинских ударов российские военные уже сократили объемы перевозок из-за переправы. В частности, с 1 ноября движение по мосту для тяжелых грузовиков запретили.

По мнению аналитиков, повреждение моста еще больше ослабит один из ключевых маршрутов поставок российских войск в Крым. Это может осложнить обеспечение подразделений, основанных на полуострове, и поддержку российской оккупации.

Следовательно, российским военным придется расширять использование трасс М-14 и М-18, соединяющей Харьков с оккупированной Ялтой.