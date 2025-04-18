Великдень у храмі під час війни: у ДСНС сказали, до чого готуватись та як уберегти життя

Великодні свята в умовах повномасштабної війни з РФ є потенційно небезпечними. Тож рятувальники просять українців, які планують відвідувати храми найближчими вихідними, бути особливо уважними.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг начальника управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Романа Циреня.
Перш за все у ДСНС рекомендують більше дізнатись про локацію, яку віряни планують відвідати, - де розташоване найближче укриття.
"У багатьох культових спорудах є підвальні приміщення, вони використовуються як найпростіше укриття", - уточнив Цирень.
Він зауважив, що спершу потрібно "зорієнтуватися, тому що на свята до храмів підуть дуже багато наших громадян з дітьми".
"Особиста відповідальність і є запорукою тому, щоб не трапилося біди з нашими громадянами", - наголосив експерт.
За словами рятувальника, культові споруди мають певну специфіку - там часто використовують відкритий вогонь, тож існують ризики виникнення пожеж.
"Громадяни запалюють свічки - як символ світла та добра. Водночас свічки несуть небезпеку", - зауважив Цирень.
Відтак із духовенством вже були проведені бесіди щодо безпечного поводження з вогнем під час богослужінь.
Йшлося, зокрема, про розташування підсвічників, які використовуються у церквах.
"Не ближче як один метр до горючих конструкцій - це такий превентивний захід", - уточнив представник ДСНС.
Ще однією небезпекою є скупчення людей під час організації заходів, адже у тісних приміщеннях ймовірні травмування під час тисняви.
"Із духовенством також проведені бесіди, щоб вони могли керувати й не перенасичувати приміщення людьми, оскільки це може викликати тисняву", - розповів Цирень.
Він пояснив, що священники мають стежити "за накопиченням людей". Щоб вони, дотримуючись черги, могли зайти до храму та освятити великодні кошики.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника держадміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.
У Хмельницькій області на Великдень змінять комендантську годину, а заходи безпеки - посилять.
Відзначатимуть Великдень за особливими правилами й у Київській області.
Тим часом мешканців і гостей міста Суми закликали бути особливо обережними впродовж великодніх свят й уникати скупчень людей.
Читайте також, що відомо про комендантську годину на Великдень у Донецькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.