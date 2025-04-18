Пасха в храме во время войны: в ГСЧС сказали, к чему готовиться и как уберечь жизнь

Пасхальные праздники в условиях полномасштабной войны с РФ являются потенциально опасными. Поэтому спасатели просят украинцев, которые планируют посещать храмы в ближайшие выходные, быть особенно внимательными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Романа Циреня.
Прежде всего в ГСЧС рекомендуют больше узнать о локации, которую верующие планируют посетить, - где расположено ближайшее укрытие.
"Во многих культовых сооружениях есть подвальные помещения, они используются как самое простое укрытие", - уточнил Цирень.
Он отметил, что сначала нужно "сориентироваться, потому что на праздники в храмы пойдут очень много наших граждан с детьми".
"Личная ответственность и является залогом того, чтобы не случилось беды с нашими гражданами", - подчеркнул эксперт.
По словам спасателя, культовые сооружения имеют определенную специфику - там часто используют открытый огонь, поэтому существуют риски возникновения пожаров.
"Граждане зажигают свечи - как символ света и добра. В то же время свечи несут опасность", - отметил Цирень.
Поэтому с духовенством уже были проведены беседы насчет безопасного обращения с огнем во время богослужений.
Речь шла, в частности, о расположении подсвечников, которые используются в церквях.
"Не ближе одного метра до горючих конструкций - это такая превентивная мера", - уточнил представитель ГСЧС.
Еще одной опасностью является скопление людей во время организации мероприятий, ведь в тесных помещениях вероятны травмирования во время давки.
"С духовенством также проведены беседы, чтобы они могли управлять и не перенасыщать помещения людьми, поскольку это может вызвать давку", - рассказал Цирень.
Он объяснил, что священники должны следить "за накоплением людей". Чтобы они, соблюдая очередь, могли зайти в храм и освятить пасхальные корзины.
Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.
В Хмельницкой области на Пасху изменят комендантский час, а меры безопасности - усилят.
Отмечать Пасху по особым правилам будут и в Киевской области.
Между тем жителей и гостей города Сумы призвали быть особенно осторожными в течение пасхальных праздников и избегать скоплений людей.
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