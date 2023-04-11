Великдень у Харкові пройде з обмеженнями: що під забороною

У Харкові на Великдень будуть закриті усі кладовища

Терехов зазначив, що за рішенням КП "Ритуал" будуть закриті кладовища для безпеки мешканців.

Він додав, що у Харківській області працює велика кількість кладовищ, але є такі, які зараз неможливо відвідувати через небезпеку щодо замінування. Так, в області велись активні бойові дії, росіяни обстрілювали та дистанційно мінували кладовища. Досі є кладовища, які не розміновані, бо наразі сапери працюють на полях Харківської області, щоб привести сільгоспугіддя до ладу для посівної.

"Крім цього, будуть посилені патрулі. Патрульна поліція буде патрулювати кладовища, щоб не допустити нещасних випадків", - сказав мер міста.

На який термін закриють кладовища

"Ми хочемо, щоб були закриті кладовища на Великдень. Потім ще 1-2 дні і ми відкриємо кладовища для відвідувань", - зазначив Терехов.

Церкви та комендантська година

Харків покладатиметься на досвід минулого року. Так, усі священнослужителі будуть проводити освячення пасок у світовий день. Комендантську годину змінювати не будуть, тож під час неї не буде проходити освячення пасок та служби у церквах.

Нагадаємо, на Великдень в Україні посилять заходи безпеки.

РБК-Україна також повідомляло, чи скасують комендантську година в областях на Великдень.

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