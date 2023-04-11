Пасха в Харькове пройдет с ограничениями: что под запретом

В Харькове на Пасху будут закрыты все кладбища

Терехов отметил, что по решению КП "Ритуал" будут закрыты кладбища для безопасности жителей.

Он добавил, что в Харьковской области работает большое количество кладбищ, но есть такие, которые сейчас невозможно посещать из-за опасности заминирования. Так, в области велись активные боевые действия, россияне обстреливали и дистанционно миновали кладбища. До сих пор есть кладбища, которые не разминированы, потому что саперы работают на полях Харьковской области, чтобы привести сельхозугодия в порядок для посевной.

"Кроме этого будут усилены патрули. Патрульная полиция будет патрулировать кладбища, чтобы не допустить несчастных случаев", - сказал мэр города.

На какой срок закроют кладбища

"Мы хотим, чтобы были закрыты кладбища на Пасху. Затем еще 1-2 дня и мы откроем кладбища для посещений", - отметил Терехов.

Церкви и комендантский час

Харьков будет полагаться на опыт прошлого года. Так, все священнослужители будут проводить освящение куличей в световой день. Комендантский час менять не будут, поэтому во время него не будет проходить освящение пасок и службы в церквях.

Напомним, на Пасху в Украине усилят меры безопасности.

РБК-Украина также сообщало, отменят ли комендантский час в областях на Пасху.

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