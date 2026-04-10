На Великдень є загроза терактів: СБУ звернулася до українців із важливим проханням

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні на Великдень. Навіть попри великоднє перемир'я, ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
У СБУ звернули увагу, що спецслужба регулярно викриває російську агентуру, яка намагається штучно розпалити конфлікти між представниками різних конфесій та релігійних громад. Також Служба безпеки викриває спроби ворога вербувати українців для підготовки терактів та коригування ракетних і дронових ударів.
"Основними "цілями" окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення та розташування мирних об'єктів", - зазначили в спецслужбі.
Нагадаємо, вчора, 9 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я з Україною.
Припинення вогню має тривати з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.