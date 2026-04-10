На Пасху есть угроза терактов: СБУ обратилась к украинцам с важной просьбой

В СБУ обратили внимание, что спецслужба регулярно разоблачает российскую агентуру, которая пытается искусственно разжечь конфликты между представителями разных конфессий и религиозных общин. Также Служба безопасности разоблачает попытки врага вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки ракетных и дроновых ударов.

"Основными "целями" оккупантов являются места массового пребывания людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов", - отметили в спецслужбе.

На этом фоне СБУ призвала украинцев в период Пасхи:

быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;

не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и ​​лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;

⁠сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

⁠в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;

⁠придерживаться установленного комендантского часа.

Куда обращаться в случае опасности: