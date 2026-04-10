На Пасху есть угроза терактов: СБУ обратилась к украинцам с важной просьбой

16:05 10.04.2026 Пт
В спецслужбе объяснили, куда обращаться в случае угрозы
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: СБУ предупредила украинцев об угрозе терактов на Пасху (Getty Images)

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине на Пасху. Даже несмотря на пасхальное перемирие, вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В СБУ обратили внимание, что спецслужба регулярно разоблачает российскую агентуру, которая пытается искусственно разжечь конфликты между представителями разных конфессий и религиозных общин. Также Служба безопасности разоблачает попытки врага вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки ракетных и дроновых ударов.

"Основными "целями" оккупантов являются места массового пребывания людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов", - отметили в спецслужбе.

На этом фоне СБУ призвала украинцев в период Пасхи:

  • быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;
  • не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и ​​лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;
  • ⁠сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
  • ⁠в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;
  • ⁠придерживаться установленного комендантского часа.

Куда обращаться в случае опасности:

Пасхальное перемирие

Напомним, вчера, 9 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной.

Прекращение огня должно продлиться с с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

