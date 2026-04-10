На Пасху есть угроза терактов: СБУ обратилась к украинцам с важной просьбой
Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине на Пасху. Даже несмотря на пасхальное перемирие, вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
В СБУ обратили внимание, что спецслужба регулярно разоблачает российскую агентуру, которая пытается искусственно разжечь конфликты между представителями разных конфессий и религиозных общин. Также Служба безопасности разоблачает попытки врага вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки ракетных и дроновых ударов.
"Основными "целями" оккупантов являются места массового пребывания людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов", - отметили в спецслужбе.
На этом фоне СБУ призвала украинцев в период Пасхи:
- быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;
- не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;
- сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
- в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;
- придерживаться установленного комендантского часа.
Куда обращаться в случае опасности:
- горячая линия СБУ: 1516;
- электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua;
- официальный чат-бот спецслужбы в Telegram.
Пасхальное перемирие
Напомним, вчера, 9 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной.
Прекращение огня должно продлиться с с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.