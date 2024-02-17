Велика пожежа в Іжевську: у торговому центрі могли випускати безпілотники

За адресою будівлі, що горіла, знаходиться торговий центр. У МНС РФ заявили, що горіла просто "виробнича будівля".

За офіційними даними, діяльність підприємства, на якому сталася пожежа, пов'язана з виробництвом професійних миючих та дезінфікуючих засобів. При цьому за цією адресою знаходиться хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" та ТЦ "Новий дім", який, згідно з публікаціями ЗМІ, ще минулого року віддали під виробництво безпілотників.

Раніше в МНС РФ заявили, що пожежники ліквідували відкрите горіння у виробничій будівлі в Іжевську, триває проливання та розбирання конструкцій. Будівля горіла на площі 3,5 тисячі квадратних метрів. Загалом у ліквідації спалаху було задіяно понад 70 осіб та 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пожежі та вибухи на промислових підприємствах у РФ

Наприкінці січня низка російських Telegram-каналів повідомили про приліт дрону територією нафтопереробного заводу "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі. Росіяни стверджують, що хоч дрон і "вдалося збити", від його падіння все ж таки було пошкоджено кілька цистерн і автомобілів.

Додамо, що атаки дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, у січні безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі. Перед цим джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого виникла потужна пожежа.

Також ми писали, що дрони СБУ точно відпрацювали за нафтовим терміналом "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається й до військ РФ.