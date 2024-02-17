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У російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа на підприємстві (відео)

Субота 17 лютого 2024 01:03
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У російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа на підприємстві (відео) Фото: у російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російському Іжевську сьогодні, 17 лютого, спалахнула велика пожежа на неназваному промисловому підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam МНС РФ.

Повідомляється, що пожежа в будівлі в Удмуртії поширилася на площу 2800 квадратних метрів. Всього у ліквідації загоряння задіяно понад 70 осіб та 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Що спричинило велику пожежу, і що за об'єкт охоплений вогнем, у відомстві не повідомляють.

Великі пожежі у Росії

Нагадаємо, наприкінці січня низка російських Telegram-каналів написали про падіння дрону на території нафтопереробного заводу "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі. Росіяни стверджують, що хоч дрон і "вдалося збити", від його падіння все ж таки було пошкоджено кілька цистерн і автомобілів.

Додамо, що атаки дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, у січні безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі.

Перед цим джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого виникла потужна пожежа.

Також ми писали, що дрони СБУ точно відпрацювали за нафтовим терміналом "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і до військ РФ.

Додамо, днями в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", яка займається повним обслуговуванням однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.

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