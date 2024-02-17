RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крупный пожар в Ижевске: в торговом центре могли выпускать беспилотники

Фото: в ТЦ Ижевска могли изготавливать дроны (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В российском Ижевске сегодня ночью, 17 февраля, произошел крупный пожар. В МЧС РФ не сообщали о месте происшествия, но по данным источников, на этом промышленном объекте могли производить беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.

По адресу горевшего здания находится торговый центр. В МЧС РФ заявили, что горело просто "производственное здание".

По официальным данным, деятельность предприятия, на котором произошёл пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. При этом по данному адресу находится химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям СМИ, ещё в прошлом году отдали под производство беспилотников.

Ранее в МЧС РФ заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Ижевске, продолжается проливка и разборка конструкций. Здание горело на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Всего в ликвидации возгорания было задействовано более 70 человек и 33 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожары и взрывы на промышленных предприятиях в РФ

В конце января ряд российских Telegram-каналов сообщили о прилете дрона по территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге. Россияне утверждают, что хоть дрон и "удалось сбить", от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.

Добавим, что атаки дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, в январе беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле. Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Также мы писали, что дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДрониПожар