Крупный пожар в Ижевске: в торговом центре могли выпускать беспилотники

По адресу горевшего здания находится торговый центр. В МЧС РФ заявили, что горело просто "производственное здание".

По официальным данным, деятельность предприятия, на котором произошёл пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. При этом по данному адресу находится химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям СМИ, ещё в прошлом году отдали под производство беспилотников.

Ранее в МЧС РФ заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Ижевске, продолжается проливка и разборка конструкций. Здание горело на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Всего в ликвидации возгорания было задействовано более 70 человек и 33 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожары и взрывы на промышленных предприятиях в РФ

В конце января ряд российских Telegram-каналов сообщили о прилете дрона по территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге. Россияне утверждают, что хоть дрон и "удалось сбить", от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.

Добавим, что атаки дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, в январе беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле. Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Также мы писали, что дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.