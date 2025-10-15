Велика Британія посилила оборону України, поставивши 85 тисяч дронів за 6 місяців

Завдяки нарощуванню виробництва британських компаній Велика Британія поставила в Україну понад 85 тисяч військових безпілотників за шість місяців, що прискорило підтримку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію уряду Сполученого Королівства.

Поставки Британії в Україну включають десятки тисяч дронів ближнього радіуса дії з системою FPV, які використовуються для розвідки, точкових ударів і придушення активності противника за лінією фронту. Прискорення виробництва стало можливим завдяки спільній роботі британських компаній і значним інвестиціям в оборонну промисловість.

Інвестиції та стратегічна підтримка

Цього року Велика Британія вклала 600 мільйонів фунтів стерлінгів у прискорення поставок дронів для України. Це частина рекордного пакета допомоги в розмірі 4,5 мільярда фунтів, спрямованого на підтримку оборони та безпеки в регіоні. Кошти також сприяють збереженню робочих місць як у Великій Британії, так і в Україні.

Розробка нових технологій і перехоплювачів

Створюються нові безпілотники-перехоплювачі Octopus, здатні протидіяти ударним дронам Shahed, розробленим Іраном. Очікується, що найближчими місяцями Україна отримає близько 35 000 нових систем перехоплення, а досвід з поля бою дає змогу вдосконалювати технології та оперативно впроваджувати новітні рішення.

Промислові партнерства та навчання

Уперше підписано спільне промислове партнерство, що дає змогу розробляти початкові моделі безпілотників для захисту критично важливої інфраструктури та цивільного населення. Крім того, британські фахівці планують розгортання в Молдові для навчання місцевих сил протидії безпілотникам.

Стратегічне значення для НАТО і Європи

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що посилення виробництва дронів і модернізація ППО необхідні для протидії ескалації російської загрози в Україні та Європі. Королівські ВПС продовжують участь у місії "Східний вартівник", патрулюючи повітряний простір Польщі та демонструючи прихильність колективній безпеці.

Активне виробництво і постачання безпілотників, впровадження інновацій та навчання союзників підкреслюють стратегічний вибір Великої Британії: зміцнення обороноздатності України та забезпечення стабільності в євроатлантичному регіоні.