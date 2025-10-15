Великобритания усилила оборону Украины, поставив 85 тысяч дронов за 6 месяцев
Благодаря наращиванию производства британских компаний Великобритания поставила в Украину свыше 85 тысяч военных беспилотников за шесть месяцев, что ускорило поддержку фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правительства Соединенного Королевства.
Поставки Британии в Украину включают десятки тысяч дронов ближнего радиуса действия с системой FPV, используемых для разведки, точечных ударов и подавления активности противника за линией фронта. Ускорение производства стало возможным благодаря совместной работе британских компаний и значительным инвестициям в оборонную промышленность.
Инвестиции и стратегическая поддержка
В этом году Великобритания вложила 600 миллионов фунтов стерлингов в ускорение поставок дронов для Украины. Это часть рекордного пакета помощи в размере 4,5 миллиарда фунтов, направленного на поддержку обороны и безопасности в регионе. Средства также способствуют сохранению рабочих мест как в Великобритании, так и в Украине.
Разработка новых технологий и перехватчиков
Создаются новые беспилотники-перехватчики Octopus, способные противодействовать ударным дронам Shahed, разработанным Ираном. Ожидается, что в ближайшие месяцы Украина получит около 35 000 новых систем перехвата, а опыт с поля боя позволяет совершенствовать технологии и оперативно внедрять новейшие решения.
Промышленные партнерства и обучение
Впервые подписано совместное промышленное партнерство, позволяющее разрабатывать начальные модели беспилотников для защиты критически важной инфраструктуры и гражданского населения. Кроме того, британские специалисты планируют развертывание в Молдове для обучения местных сил противодействию беспилотникам.
Стратегическое значение для НАТО и Европы
Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что усиление производства дронов и модернизация ПВО необходимы для противодействия эскалации российской угрозы в Украине и Европе. Королевские ВВС продолжают участие в миссии "Східний вартівник", патрулируя воздушное пространство Польши и демонстрируя приверженность коллективной безопасности.
Активное производство и поставки беспилотников, внедрение инноваций и обучение союзников подчеркивают стратегический выбор Великобритании: укрепление обороноспособности Украины и обеспечение стабильности в евроатлантическом регионе.
Напоминаем, что Великобритания объявила о выделении 20 миллионов фунтов стерлингов (около 27 миллионов долларов) на поддержку доступа к воде, санитарии и гигиеническим услугам в секторе Газа, при этом средства будут направлены через ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу и Норвежский совет по делам беженцев для помощи населению, страдающему от голода и болезней.
Отметим, что Украина и Великобритания договорились о совместной разработке и производстве дронов-перехватчиков, предназначенных для нейтрализации ройных атак "Шахедов", которые Россия применяет против украинских целей ежедневно.