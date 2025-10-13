ua en ru
Головна » Новини » У світі

Британія надасть 27 млн доларів допомоги на гуманітарну підтримку Сектора Газа

Лондон, Понеділок 13 жовтня 2025 05:40
Британія надасть 27 млн доларів допомоги на гуманітарну підтримку Сектора Газа Ілюстративне фото: зруйнований війною Сектор Газу потребує гуманітарної підтримки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Велика Британія надасть пакет допомоги на суму 20 млн фунтів стерлінгів (27 млн доларів) для забезпечення доступу до води, санітарії та гігієнічних послуг у Секторі Газа.

Про це в неділю заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В уряді також зазначили, що фінансування буде надане через ЮНІСЕФ, Всесвітню продовольчу програму (WFP) та Норвезьку раду у справах біженців. Допомога спрямована на тих, хто страждає від голоду і хвороб.

Крім того, Британія проведе триденний саміт із питань відбудови Гази, в якому візьмуть участь представники урядів, приватного сектору та фінансових інституцій розвитку, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку.

Цього фінансового року Британія вже надала 74 млн фунтів стерлінгів гуманітарної підтримки Палестині, яку у вересні офіційно визнала державою.

Додамо, що Кір Стармер уже прибув до Єгипту на саміт світових лідерів, присвячений завершенню конфлікту, що відбудеться у понеділок, 13 жовтня.

https://www.rbc.ua/rus/news/prezident-egiptu-provede-samit-miru-shchodo-1760219392.html

Мирна угода щодо Сектору Газа

Мирний план Дональда Трампа з припинення війни у Секторі Газа складається з 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру" з функцією нагляду за палестинським комітетом, що відповідає за щоденне управління анклавом.

З 6 жовтня в Єгипті тривають непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС, посередниками в яких виступили представники Єгипту, США і Катару.

9 жовтня Трамп оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС із реалізації першої фази його мирного плану.

За угодою, армія Ізраїлю відведе війська на нові позиції всередині Сектора Гази, зберігаючи контроль над близько 53% території анклаву. Опісля впродовж трьох діб ХАМАС має звільнити всіх 48 ізраїльських заручників.

В Ізраїлі повідомили, що звільнення заручників розпочнеться в понеділок, 13 жовтня, між 4 і 6 годинами ранку.

Тим часом у понеділок, 13 жовтня, в Єгипті відбудеться міжнародний форум "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху" з врегулювання ситуації на Близькому Сході та досягнення сталого миру в регіоні.

У зустрічі візьмуть участь лідери понад 20 держав.

