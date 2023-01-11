ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає БМП Bradley

Новость на русском →
США, Середа 11 січня 2023 12:55
У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає БМП Bradley Фото: у Пентагоні розповіли, коли Україна отримає БМП Bradley (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США сподіваються передати Україні бойові машини піхоти Bradley протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного представника Пентагону Пета Райдера.

"Ми сподіваємося на кілька тижнів. Тож знову ж таки, ми продовжуватимемо працювати настільки швидко, наскільки зможемо", - сказав він.

Райдер зазначив, що США не будуть заздалегідь оголошувати, коли саме відбудуться поставки БМП. Він вважає, що Україна сама висвітлить момент, коли техніка з'явиться на полі бою.

Нагадаємо, 6 січня США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів, у який увійшли БМП Bradley.

У Міноборони США планують наприкінці січня провести навчання для українських військових з експлуатації Bradley.

Детальніше про бойові машини Bradley читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня