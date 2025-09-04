Британія спрямувала 1,3 млрд доларів доходів від російських активів на допомогу Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва 3 вересня заявив, що кошти від знерухомлених російських активів профінансували понад 1 мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги для України.

За ці гроші придбали сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні ракет для систем ППО, запасні частини, а також уклали нові контракти на обслуговування й ремонт техніки.

Перегляд оборонної готовності

У Києві Гілі наголосив, що Велика Британія переглядає рівень готовності своїх Збройних сил та прискорює фінансування, аби бути готовою до можливого розгортання в Україні.

Міністри також обговорили склад багатонаціональних сил і тактичні деталі щодо посилення операцій у повітрі, на морі та на суходолі.

Результати 50-денної кампанії

Під час візиту британський міністр зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем. Вони обговорили посилення військової підтримки від Лондона останніми тижнями.

Раніше Гілі закликав союзників приєднатися до 50-денної кампанії з прискорення поставок критично важливого озброєння та боєприпасів. За цей час Велика Британія надала Україні:

4,7 мільйона набоїв для стрілецької зброї;

60 000 артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів;

понад 2 500 дронів;

понад 200 систем радіоелектронної боротьби;

100 одиниць легкої зброї;

30 автомобілів;

додаткове обладнання для боротьби з дронами та ППО.

"Велика Британія посилює військову підтримку, допомагаючи Україні захищатися від незаконного вторгнення Путіна, водночас працюючи над тим, щоб завтра досягти миру через "коаліцію рішучих"", - наголосив Гілі.

Він також відзначив зростаючу співпрацю між оборонно-промисловими секторами України та Великої Британії. Це партнерство розвивається в межах 100-річної угоди про співпрацю, підписаної у січні.