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Велика Британія, Коста-Ріка, Італія, Японія виступили із заявою через дії Росії щодо МКС

Фото: чотири країни засудили дії РФ щодо Міжнародного суду в Гаазі (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Велика Британія, Коста-Ріка, Італія та Японія вважають порушення Росією кримінальної справи проти прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі Каріма Хана та трьох суддів МКС є "спробою підірвати мандат суду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву країн.

"Суд втілює прихильність держав-учасниць до забезпечення відповідальності за найбільш серйозні злочини, що викликають стурбованість усієї міжнародної спільноти", - йдеться в заяві.

В ній наголошується, що викликає жаль, що Росія продовжує спроби підірвати мандат Суду, і країни підтверджують "непохитну рішучість твердо стояти на стороні Суду, його посадових осіб і персоналу, а також тих, хто з ним співпрацює разом з іншими державами-учасницями".

Крім цього квартет країн висловив "повну довіру до Суду як до незалежного та неупередженого" інституту, а також "рішучість захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті, зберігати цілісність Суду всупереч будь-яким загрозам".

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

На даний момент у базі розшуку МВС Росії фігурує і ще один суддя МКС - Росаріо Сальваторе Айтала. Крім того, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана, суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

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